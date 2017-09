30 jaar cel geëist voor man die ex-vriendin keel oversneed

Het openbaar ministerie heeft 30 jaar cel en 10 jaar terbeschikkingstelling gevorderd voor de Roemeen L.Z. , die terecht staat voor de moord op zijn ex-vriendin D. Stef.

Hij had de Roemeense twee jaar geleden de keel overgesneden in haar appartement aan de Graaf van Hoornestraat op het Antwerpse Zuid. Daarna had hij haar vanop het balkon van drie hoog naar beneden geduwd. "Als een vuilniszak, zonder enig respect", zei advocaat-generaal Björn Backx.

De politie en tal van omstaanders waren getuigen van de gruwelijke feiten. D. Stef had een punt achter haar kortstondige relatie met L.Z. gezet, omdat hij geweld tegen haar had gebruikt.

De beklaagde kon de breuk niet verkroppen. Hij was in de nacht van 26 op 27 mei 2015 het appartement van haar onderbuur Theo H. binnengedrongen. "Mijn cliënt hoorde rond 3 uur een gebonk en zag de beklaagde plots met een mes in zijn living staan. Hij moest op de zetel gaan liggen en werd daar met een touw en tape vastgebonden als een wild zwijn, net als in een slechte horrorfilm", pleitte advocaat Walter Damen. Theo H. werd 8 uur lang gegijzeld gehouden.

Toen L.Z. om 11 uur ‘s morgens hoorde hoe D. Stef de sloten van haar deur opende, sneed hij Theo’s benen los en dwong hij hem de trap op naar haar appartement. De man moest roepen dat hij ziek was, zodat D. Stef de deur zou openen.

Daarna drong L.Z. samen met zijn gijzelaar haar appartement binnen. Het slachtoffer had daarvoor al de politie verwittigd, omdat ze sigarettenrook had opgemerkt in het gebouw, terwijl zij en Theo niet rookten. Ze was bang dat L.Z. in het gebouw was en die vrees bleek terecht.

Toen de politie ter plaatse kwam, trok de beklaagde haar het balkon op. "Hij stelde de politie een ultimatum: de agenten moesten vertrekken of hij zou haar doden. Toen ze niet vertrokken én er ook nog eens in slaagden om de benedendeur te forceren, sneed hij haar de keel over en duwde hij haar van drie hoog naar beneden. Als een vuilniszak, zonder respect. Een weloverwogen daad", zei advocaat-generaal Björn Backx.

De politie slaagde erin om Theo H. te bevrijden. L.Z. had intussen ook in zijn eigen hals gesneden en dreigde van het balkon te springen. De speciale eenheden konden hem overmeesteren.

Het openbaar ministerie vond enkel de zwaarste straf op zijn plaats voor feiten die "zo verwerpelijk en zo shockerend" zijn. De beklaagde handelde volgens de gerechtspsychiater uit "pure wraak", is bijzonder agressief ingesteld en de kans op recidive is "torenhoog".

L.Z. liep al twee correctionele veroordelingen op in België voor diefstal met geweld en zware diefstal en is ook in Roemenië, Oostenrijk en Spanje gekend bij het gerecht. Theo H., de broer en schoonzus van D. Stef en haar ex-man, die vader is van het achtjarige zoontje van het slachtoffer, stelden zich burgerlijke partij.

"Dat ‘animal’ verdient de rest van zijn leven achter de tralies te zitten", zei haar ex Carmelo.