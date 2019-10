Dertig maanden cel met uitstel voor dealer die klant verwondde met bijl

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft een 23-jarige cannabisdealer uit Wuustwezel veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel omdat hij een klant zwaar verwond had met een handbijl. Het slachtoffer verloor bijna een vinger.

Het slachtoffer kocht al een jaar cannabis van Killian T. Op 27 oktober 2018 plaatste hij opnieuw een bestelling, maar de beklaagde reageerde niet meteen. Hij begon hem verwijten te maken, wat Killian T. niet echt kon waarderen. Hij daagde het slachtoffer uit om langs te komen en dreigde ermee zijn nek te breken. Toen zijn misnoegde klant even later daadwerkelijk voor zijn deur stond, greep de beklaagde naar een handbijl. Wie de vechtpartij begon, is volgens het parket niet duidelijk bij gebrek aan objectieve getuigen.

Het slachtoffer verklaarde dat Killian T. meteen met de bijl uithaalde. Hij kon de slag met zijn hand afweren, waarna het tot een vechtpartij kwam. De beklaagde zei dat het slachtoffer een mes vast had en dat hij met de botte kant van de bijl tegen zijn hand sloeg om hem te ontwapenen. Het slachtoffer mepte hem vervolgens tegen de grond. Toen hij opnieuw met zijn vuist wilde uithalen, raakte hij de scherpe kant van de bijl, die Killian T. voor zich hield. Volgens de verdediging had het slachtoffer dus zichzelf verwond. Minstens was er sprake van wettige zelfverdediging. De rechtbank ging daar niet in mee. Dat het slachtoffer gewapend was met een mes, werd niet aannemelijk gemaakt. Het slachtoffer liep een gapende wonde aan zijn vinger op en is voor 6 procent blijvend economisch ongeschikt. De beklaagde moet hem nu al 23.749 euro schadevergoeding betalen, maar dat bedrag kan nog oplopen.