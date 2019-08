Dertig maanden cel voor man die met bijna vijf kilo cannabis betrapt werd

De correctionele rechtbank van Antwerpen heeft Hicham E.H. veroordeeld tot dertig maanden cel en 8.000 euro boete. De Nederlander werd eerder dit jaar met 4,8 kilo cannabis in zijn auto betrapt.

De politie hield de twintiger drie maanden geleden tegen op de A12 in Berendrecht. Hij was op de terugweg van Nederland en had 4,8 kilo cannabis aan boord. Hicham E.H. weigerde een verklaring af te leggen. De procureur was alvast van mening dat hij de partij verdovende middelen in België wilde verhandelen. De verdediging had om een straf met uitstel gevraagd. Hicham E.H. kampte volgens zijn advocaat met financiële problemen en had de drugs in opdracht van anderen de grens overgebracht. Veel geld had hij er niet mee verdiend. De rechtbank vond een staf met uitstel niet op zijn plaats, omdat hij al eerder voor drugsfeiten veroordeeld werd.