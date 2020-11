Dertig maanden met uitstel voor aanrijding met racistisch motief

Tim V.A. (25) uit Kontich is veroordeeld tot dertig maanden cel met uitstel voor een zwaar geval van verkeersagressie, waarbij hij een man opzettelijk had aangereden. Het slachtoffer raakte levensgevaarlijk gewond. De rechtbank vond het bovendien bewezen dat er sprake was van een racistische drijfveer.

Het slachtoffer had Tim V.A. op 13 september 2019 niet laten invoegen op de Binnensingel in Berchem, waardoor de beklaagde bruusk moest afremmen. Op het kruispunt met de Grotesteenweg kwamen beide auto's naast elkaar tot stilstand. Tim V.A riep volgens een getuige dat het slachtoffer 'terug naar zijn thuisland moest gaan'. Toen de echtgenote van de man riep dat ze hier geboren en getogen waren, riep de beklaagde dat ze dan maar moest blijven 'om zijn appartement te kuisen', want dat was volgens hem 'het enige waar ze goed voor was'.

Aan het volgende stoplicht stapte het slachtoffer uit zijn auto. Hij bonkte op het raam van Tim V.A. en daagde hem uit om uit te stappen. Hij stapte terug in zijn wagen en kwam er dan weer uit. De beklaagde gaf toen gas. Hij botste eerst tegen een andere auto en reed dan op het slachtoffer in. De man werd met hoofdletsels, ribfracturen, een klaplong en verschillende schaaf- en brandwonden naar het ziekenhuis gebracht. De beklaagde was weggereden, maar gaf zich later op de dag aan bij de politie. Hij verklaarde dat hij schrik had van het slachtoffer en dat hij panikeerde. Hij was puur instinctief op hem ingereden, omdat hij geen andere uitweg zag.

Tim V.A. stond terecht voor opzettelijke slagen. De procureur vond het racistische motief niet bewezen, maar de rechtbank dacht daar anders over. 'Uit zijn uitlatingen blijkt duidelijk een misprijzen voor de afkomst van de burgerlijke partij', klonk het in het vonnis. Het slachtoffer had om een herkwalificatie naar poging tot doodslag gevraagd, maar de rechtbank vond de intentie tot doden niet bewezen. De verdediging had op haar beurt aangevoerd dat de aanrijding onopzettelijk gebeurde, maar ook dat veegde de rechtbank van tafel. Tim V.A. werd veroordeeld tot een celstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. Hij moet een psychotherapeutische begeleiding en een cursus agressie beheersing volgen. Het slachtoffer en zijn echtgenote kregen ruim 7.200 euro aan (provisionele) schadevergoedingen toegekend. Gelijkekansencentrum Unia krijgt 500 euro.