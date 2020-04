Dertig procent van Delhaize-klanten respecteert social distancing niet

Drie op de tien klanten van Delhaize respecteren de social distancing-maatregel niet, zelfs na aandrang van een winkelmedewerker. Dat stelde de supermarktketen vast bij een steekproef. Delhaize gaat daarom vloerstickers aanbrengen om die anderhalve meter te waarborgen, meldt het bedrijf in een persbericht.

De komende dagen komen er vloerstickers met de boodschap '1,5 meter voor de veiligheid van iedereen'. Het bedrijf stelde vast dat niet iedereen die afstand respecteert. Anderen omzeilen dan weer de verplichting om alleen te winkelen door twee karren te nemen. En er zijn klanten die weigeren om een winkelkar te nemen, of geen afstand houden van het personeel. 'Soms gaat het echter verder en gaan die klanten zelfs over tot verbaal geweld tegen het personeel en de bewakers.'

De winkelketen roept de klanten opnieuw op om de maatregelen strikt na te leven. Delhaize ondernam net als de andere supermarkten al verschillende maatregelen, bijvoorbeeld het ontsmetten van winkelkarren en betaalterminals. De retailer gaat nu ook verse broden preventief in broodzakken steken, om te voorkomen dat klanten broden aanraken die ze achteraf niet zouden kopen. De verse broden worden ongesneden in een broodzak in de lades gestoken. De klant moet dan het brood in de broodsnijmachine steken, die ook ontsmet wordt.

(foto © Belga)