Dertiger crasht met 25 kilo cocaïne in auto

Het openbaar ministerie in Antwerpen heeft vijf jaar cel en 32.000 euro boete gevorderd voor Khalid E.K. (32). Hij was vorig jaar met een partij cocaïne in zijn wagen gecrasht, nadat hij drie uithalers had opgepikt in de haven van Antwerpen. De uithalers konden gaan lopen, waardoor de man vandaag als enige terecht stond.

De douane had op 6 april 2020 een verdachte wagen opgemerkt op de fruitkaai en zette de achtervolging in. In de Antwerpse wijk Luchtbal knalde de auto op enkele wagens in de Columbiastraat. Getuigen van de crash zagen hoe de drie passagiers het op een lopen zetten. De bestuurder haalde een rugzak uit de kofferbak en vroeg aan een van de getuigen om die voor hem bij te houden. De getuige weigerde, waarna de bestuurder met de rugzak wegliep. Toen hij even later terugkwam zonder rugzak, checkte hij nog snel de wagen en werd hij kort daarna gearresteerd. De douane trof de rugzak even verderop aan in het struikgewas. Er staken twintig pakken met in totaal 25 kilo cocaïne in. Ernaast lag ook een jas waarin de identiteitskaart van de beklaagde stak.

Uit nazicht op de fruitkaai bleek dat er een container werd open gebroken. Khalid E.K. vertelde de politie dat iemand hem gevraagd had om drie personen naar de haven te rijden en weer terug te brengen. Hij zou in ruil 5.000 euro krijgen. De beklaagde ging op het aanbod in, omdat hij financiële problemen had. Hij leende de auto van zijn broer, die in de haven werkte en waarmee hij dus op de fruitkaai kon geraken. De drie mannen die hij een lift gaf, kende hij naar eigen zeggen niet. Toen Khalid E.K. ze oppikte, hadden ze de rugzak bij. De beklaagde zei dat hij voor de douane wilde stoppen, maar dat de uithalers hem gedwongen hadden om weg te rijden, met de crash tot gevolg. 'Mijn cliënt zat zes maanden in voorhechtenis en kreeg geen rooie cent. Hij is het kanonnenvlees dat terecht moet staan, terwijl de uithalers nog op vrije voeten zijn', pleitte meester Sam Vlaminck. Hij vroeg de rechtbank om een straf deels met uitstel op te leggen. Vonnis op 11 maart.