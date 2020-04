Man die vraagt afstand te houden wordt bespuwd

Een 36-jarige man uit Gent werd vandaag door het parket Antwerpen voorgeleid, omdat hij gisteren in Antwerpen naar een man heeft gespuwd.

Het 28-jarige slachtoffer maakte gisteren vanuit zijn raam van zijn appartement in de Wetstraat in Antwerpen een praatje met zijn buurvrouw. De 36-jarige man mengde zich in dat gesprek en leunde op een bepaald moment op de vensterbank. De bewoner vroeg om afstand te houden, maar daar reageerde de dertiger geagiteerd op. Op het moment dat de bewoner zijn venster wilde sluiten, spuwde de man in het gezicht van het slachtoffer en wandelde daarna weg. De politie werd verwittigd en kon de man in de buurt aantreffen en arresteren.

De onderzoeksrechter heeft beslist om de man onder aanhoudingsmandaat te plaatsen. De feiten zijn gekwalificeerd als verspreiding van schijnbaar gevaarlijke stoffen.

Eerste spuwers voor de rechter

Vandaag zijn de eerste dossiers voorgelegd aan de rechtbank in Antwerpen. Eén zaak werd uitgesteld naar 14 mei, de twee andere dossiers zijn behandeld en staan op 14 mei voor uitspraak. Het Openbaar Ministerie vorderde tot 18 maanden en tot 1600 euro geldboete. Voor de rechtbank in Mechelen wordt maandagnamiddag het eerste coronadossier behandeld.