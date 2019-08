Deurne : controle-actie op langdurig geparkeerde aanhangwagens en vrachtwagens

Het verkeersondersteuningsteam van de regio Oost heeft twee dagen na elkaar controle gedaan op langdurig geparkeerde aanhangwagens en vrachtwagens in Deurne. Rond deze problematiek kwamen er regelmatig klachten binnen.

De controle richtte zich niet enkel op de aangegeven locaties, maar werd doorgetrokken over de hele regio. Er werden 24 processen-verbaal opgesteld voor aanhangwagens die langer dan 24 uur op dezelfde plaats geparkeerd stonden. Er zijn ook tien vrachtwagens in overtreding genomen omdat ze geparkeerd stonden waar dat verboden is boven de 3,5 ton of omdat ze er langer dan acht uur geparkeerd stonden. Drie keer werd een aanhangwagen zonder een conforme reproductie van de kentekenplaat geverbaliseerd. Drie keer werd beslist om een aanhangwagen te laten verwijderen.

Tijdens de actie werd ook toezicht gehouden op 20 parkeerplaatsen voor mindervaliden. Nergens werd die voorbehouden plaats onterecht ingenomen. 27 andere foutparkeerders werden wel op de bon gezet. Twee bestuurders werden betrapt toen ze aan het rijden waren met de gsm in de hand. Tot slot werd een leerling-bestuurder aan de kant gezet nadat die de doorlopende witte lijn genegeerd had. De man had geen 'L' aangebracht en had een niet toegelaten passagier aan boord.