Deurne deelt gratis winterpakketten uit

Tijdens deze donkere dagen kunnen we elkaar een hart onder de riem steken door warmte, licht en verbondenheid te verspreiden. Het district Deurne wil je daarbij helpen en voorziet gratis winterpakketten, postkaarten en hartverwarmende affiches. De pakketten kunnen enkel besteld worden door inwoners van het district Deurne.

Via verschillende initiatieven wil het district Deurne een positief signaal de wereld insturen en het ‘Dees is wel Deurne’ gevoel verspreiden. Een gevoel van hoop en verbondenheid in deze bizarre tijden. Steek 's avonds een lichtje aan of stuur een hartverwarmende boodschap naar één van je buren, maar bovenal vergeet elkaar niet. Laten we samen van Deurne één groot lichtpunt maken.

Gratis winterpakket aanvragen

Wil je graag jouw straat gezellig maken en extra verlichten? Vraag dan voor 7 december 2020 (zolang de voorraad strekt) een gratis winterpakketje aan.

Het winterpakket zit in een unieke tote bag van ‘Dees is wel Deurne’ en bestaat uit:

een glazen bokaal met enkele theelichtjes . De pot kan je versieren en op je stoep, vensterbank, terras of voor je raam zetten. Je kan zo samen met je buren de straat omtoveren tot een ‘lichtjesstraat’ en op die manier laten zien dat je aan elkaar denkt;

. De pot kan je versieren en op je stoep, vensterbank, terras of voor je raam zetten. Je kan zo samen met je buren de straat omtoveren tot een ‘lichtjesstraat’ en op die manier laten zien dat je aan elkaar denkt; twee raamstiften , waarmee je de glazen bokaal kan versieren of je raam kan opvrolijken met een leuke tekening of een fijne boodschap;

, waarmee je de glazen bokaal kan versieren of je raam kan opvrolijken met een leuke tekening of een fijne boodschap; een bakmix om koekjes te maken (bv. om een buur, een eenzame, een zieke te verrassen);

om koekjes te maken (bv. om een buur, een eenzame, een zieke te verrassen); een raam affiche waarop je een hartverwarmende boodschap kan schrijven;

waarop je een hartverwarmende boodschap kan schrijven; een postkaartje dat je kan versturen.

Je kan (tot 7/12 of zolang de voorraad strekt) een gratis winterpakket aanvragen via dit aanvraagformulier of via tel. 03 338 45 12 (tijdens de kantooruren).



Let op: je mag maar één winterpakket per gezin aanvragen. Een week voor de ophaalmomenten ontvang je nog een herinneringsmail.

Postkaarten en affiche

Het district biedt gratis postkaartjes en affiches aan zodat elke Deurnenaar hartverwarmende boodschappen kan verspreiden.

Wil je graag buren, voorbijgangers, familie, vrienden ... opvrolijken met een leuke boodschap, een lekker recept of een mooie tekening? Schrijf ze dan op de voorkant van de affiche en hang ze aan je raam of op een andere zichtbare plaats. De voorkant van de affiche is opgemaakt in de vorm van een wintertrui met in het midden ruimte om een boodschap te schrijven. De gedachte achter deze campagne is 'Een wintertrui is warm... maar jouw boodschap is hartverwarmend!'.

Stuur je liever een uniek postkaartje van Deurne? Dat kan ook! Het district Deurne maakte verschillende postkaartjes met mooie winterse beelden. Want, onverwacht een postkaartje ontvangen is heel fijn, zeker in tijden waarin we elkaar minder zien.

Als je een gratis winterpakket aanvraagt, ontvang je sowieso een postkaartje en een affiche. Heb je geen winterpakket besteld? Dan kan je, vanaf half december, de gratis postkaartjes en affiche op verschillende verdeelpunten in Deurne afhalen. De verdeelpunten staan binnenkort op deze pagina.

Wil je de A3 affiche zelf afdrukken? Dan kan je ze hier of onderaan deze pagina downloaden.

Lichtjesstraat

Tover je straat om tot een ‘lichtjesstraat’ en breng tijdens deze donkere dagen zoveel mogelijk licht naar Deurne. Plaats, samen met je buren, zoveel mogelijk lichtjes of kaarsjes aan je woning en laat zien dat we tijdens deze moeilijke periode ook kunnen ‘schitteren’. Op die manier maken we deze zware periode wat ‘lichter’.

Sociale media

Trek zeker foto's van je hartverwarmende affiche, versierde raam of fonkelende lichtjes en post ze met #deesisweldeurne op Instagram. Heb je geen Instagram? Stuur je foto's dan naar dingdongdeurne@antwerpen.be en het district Deurne zet ze in de kijker via hun kanalen.

(foto en bericht : Stad Antwerpen - district Deurne)