Deurne krijgt voorproefje van snelle tramverbinding met stadscentrum

Tijdens het weekend van 2 en 3 september rijden trams 8 en 10 uitzonderlijk via de open tramhelling aan de Turnhoutsepoort naar Antwerpen. Zo behouden Deurne en Wijnegem tijdens de Bevrijdingsfeesten een tramverbinding met de stad. Door de feesten is dan geen tramverkeer mogelijk op de Herentalsebaan.

Tram 8 en 10 rijden het eerste weekend van september via de Turnhoutsebaan en de Reuzenpijp naar Antwerpen. Dat gebeurt uitzonderlijk via de open helling aan de Turnhoutsepoort. De vijf haltes tussen Hof ter Lo en Ruggeveld worden dan ook bediend. Tram 8 heeft Ertbrugge als eindhalte (i.p.v. P+R Wommelgem), tram 10 rijdt naar zijn normale eindhalte Fortveld.

Om de trams vlot en veilig over de open helling te laten rijden, neemt De Lijn een aantal veiligheidsmaatregelen. Vanaf 4 september volgen trams 8 en 10 opnieuw hun traject over de Herentalsebaan. Vanaf midden september rijdt tram 10 opnieuw via de Turnhoutsebaan van Deurne Dorp naar de stad.

‘Voorproefje van snelle verbinding met stad’

‘Door de open helling aan de Turnhoutsepoort vervroegd even te gebruiken, behouden de mensen uit Deurne, Wijnegem en Wommelgem dit weekend een goede verbinding met de stad, zegt directeur Peter Vanwalleghem. ‘Bovendien krijgen ze zo al een voorproefje van de snelle verbinding met de stad vanaf midden september. Dan nemen we de open helling echt in gebruik en bedient tram 10 weer Deurne centrum. Van daar ben je dan op 10 minuten in het hart van de stad.’

Omleidingen voor bus 24 en tram 4

Tijdens de Bevrijdingsfeesten volgen ook tram 4 en bus 24 een omleiding. Tram 4 rijdt naar eindhalte P+R Wommelgem in plaats van naar Silsburg. Bus 24 volgt in Deurne een kleine omleiding via de F. Pauwelslei en de Boterlaarbaan. De haltes Stevenslei en Waterbaan worden niet bediend. Ze worden vervangen door de haltes Esdoorndreef en Sterckshoflei op de Boterlaarbaan. Details op www.delijn.be.

(bericht en foto : De Lijn)