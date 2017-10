Deurne raadpleegt inwoners over groenplan

De stad Antwerpen en het district Deurne willen de inwoners van Deurne nauw betrekken bij de opmaak van het Groenplan Deurne. Daarom organiseren ze een info- en participatietentoonstelling in de zijvleugel van het districtshuis van dinsdag 17 tot en met zaterdag 21 oktober, elke dag van 14 tot 17 uur.

De stad Antwerpen en het district Deurne werken aan een visie voor het groen in Deurne. De bedoeling is om al het groen te beschermen en op termijn kwalitatief te versterken. De eerste stap is in kaart brengen wat er vandaag al is en beter kan.

U krijgt op de tentoonstelling meer info over de toekomstvisie voor het groen in Deurne. De ontwerpers geven de resultaten van hun analyse en groeninventarisatie. Aangezien dit de basis is voor het groenplan, is het belangrijk dat deze correct en zo volledig mogelijk is. Daarom horen wil het district weten of deze analyse alvast overeenkomt met de realiteit.

Daarnaast horen wil men ook graag weten wat u als inwoner vindt van het groen in uw buurt. Waar zitten de problemen? Wat kan er beter in de toekomst? Wat moet zeker behouden blijven? Geef uw mening en werk zo mee aan het Groenplan Deurne.

Hebt u specifieke vragen? Op woensdag 18 oktober tussen 16 en 19 uur of zaterdag 21 oktober tussen 14 en 17 uur zijn er op de tentoonstelling deskundigen aanwezig die uw vragen beantwoorden.