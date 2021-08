Deurne, Wilrijk, Borsbeek: 3 schietincidenten in één nacht

In de nacht van vrijdag op zaterdag hebben zich in Deurne, Wilrijk én Borsbeek schietincidenten voorgedaan. In Deurne werd een woning onder vuur genomen. In Wilrijk ging het om een nachtwinkel. En ook in Borsbeek werden schoten gehoord.

Om 1 uur ’s nachts kreeg de politie melding van schoten in de Cantincrodelaan in Borsbeek. Het doelwit is onduidelijk. Enkele minuten later kreeg de politie een oproep dat een woning in de Bisschoppenhoflaan in Deurne werd beschoten. Er wonen een tiental mensen. Niemand raakte gewond, laat het parket weten. Het gaat om dezelfde woning waar enkele weken geleden een lichtgranaat op de oprit werd gevonden. Een uur later was een nachtwinkel aan de Boomsesteenweg in Wilrijk het doelwit van een schietpartij. Het is nog niet duidelijk of de drie zaken in verband staan met elkaar. Ook een link met het drugsmilieu wordt onderzocht.

(Foto: © GVA)