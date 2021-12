Nieuws Deurnese glazenwasser die vier vrouwen vermoordde stap dichter bij assisen

De kans dat een glazenwasser uit Deurne zich voor assisen moet verantwoorden voor vier moorden in de jaren 90 is weer wat groter. De raadkamer besliste vandaag om het dossier over te maken aan het parket-generaal.