Deze Antwerpse gemeenten scoren nu het slechtst

Hieronder kan u in de tabel zien hoeveel besmettingen er de voorbije twee weken zijn bijgekomen in uw gemeente of stad. We geven normaal telkens enkel de absolute aantallen. Maar omdat dit soms een vertekend beeld kan geven door het aantal inwoners dat een gemeente telt, rangschikken we de gemeenten vandaag volgens incidentie. Da's het aantal gevallen in een gemeente per 100.000 inwoners. Zo krijg je een heel andere tabel en kan je beter zien hoe uw gemeente het de voorbije twee weken heeft gedaan in vergelijking met andere gemeenten. De gemeente Hemiksem scoort nu het slechtst. Daar telden ze 185 nieuwe besmettingen de voorbije twee weken. Dat komt neer op 1590 gevallen per 100.000 inwoners.

Gemeente Aantal Besmettingen voorbije 14 dagen Aantal gevallen per 100.000 inwoners

1. Hemiksem 185 1590

2. Schelle 114 1337

3. Niel 134 1271

4. Antwerpen 6578 1243

5. Zwijndrecht 226 1180

6. Boom 199 1072

7. Stabroek 185 985

8. Wijnegem 98 982

9. Ranst 184 959

10. Malle 145 929

11. Aartselaar 132 915

12. Borsbeek 98 895

13. Wommelgem 112 865

14. Lint 74 856

15. Boechout 114 853

16. Edegem 188 845

17. Rumst 127 844

18. Mortsel 211 807

19. Zoersel 178 807

20. Brecht 236 801

21. Schilde 159 800

22. Kapellen 212 786

23. Zandhoven 102 780

24. Schoten 263 766

25. Kontich 161 759

26. Brasschaat 282 738

27. Hove 61 737

28. Wuustwezel 150 707

29. Essen 114 595

30. Kalmthout 104 551

