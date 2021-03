"Deze buslijn is nodig"

Het aannemersconsortium Rinkoniên kan in de loop van de zomer starten met de werken aan de Oosterweelknoop en de Royerssluis in het kader van de Oosterweelverbinding. Dat meldt bouwheer Lantis. Het samenwerkingscontract tussen de verschillende partijen daarover werd woensdag ondertekend. De zogenaamde Oosterweelknoop moet het zuidelijke deel van de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting geven op de Antwerpse ring, door de schakel te vormen tussen de nieuwe Scheldetunnel en Kanaaltunnels. De nabije Royerssluis wordt dan weer gerenoveerd, verlengd en verbreed om er een performante binnenvaartsluis van te maken die moderne binnenschepen efficiënt en vlot kan behandelen. Samen kost het project zowat 500 miljoen euro. "Met de bouw van de Oosterweelknoop en de renovatie van de Royerssluis werken we aan een betere ontsluiting voor de haven en meer mogelijkheden voor goederenvervoer via het water", zegt Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken (Open Vld). "Dat is niet alleen belangrijk voor onze economie, maar ook essentieel als we Vlaanderen bereikbaar willen houden en de levenskwaliteit in de Antwerpse regio willen verbeteren."