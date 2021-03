"Deze maatregelen zijn onvoldoende. Wanneer je maatregelen wil nemen, dan moet je ze nu nemen. Als je dat niet doet, moet je hopen. Dit is de strategie van de hoop en daarna rest enkel de noodrem.' Dat zei viroloog Marc Van Ranst na het Overlegcomité. "Ze zijn zich in zo'n positie aan het manoeuvreren, dat ze hierna enkel nog aan de noodrem kunnen trekken. Een noodrem is zeer eenvoudig, maar je wilt toch niet aan de noodrem trekken? Want we deden het nochtans niet slecht, zij het op een gevaarlijk hoog plateau, maar we willen toch niet verliezen wat we bereikt hebben?", aldus een duidelijk ontgoochelde Van Ranst.

"De politiek vreest dat de bevolking geen zwaardere maatregelen wil. Ik snap dat iedereen dit beu is, maar wat de bevolking vooral wil, is dat de situatie zo snel mogelijk opgelost is en dan werken halve maatregelen niet noodzakelijk het beste", zegt Van Ranst.

De viroloog had 'op alle mogelijke vlakken meer verwacht'. "Er was een plan B, met een breed scala aan maatregelen. Dat ging over de avondklok, over de scholen een extra week sluiten, enzovoort. Daar hebben ze heel weinig uit gekozen."

Van Ranst wijst er overigens op dat er meer gefocust zou moeten worden op concrete besmettingscijfers bij het bepalen van maatregelen. "Ze stellen nu data voor waaraan geen cijfers gekoppeld zijn. Mensen hebben een doel nodig om samen naar toe te werken, dat doel kan geen datum zijn, dat is te onstabiel."

