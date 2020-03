De Ethische Commissie van de Internationale Wielerunie UCI wacht met een uitspraak in de zaak tegen wielermanager Patrick Van Gansen. Er is immers een nieuwe klacht ingediend, en die moet eerst worden onderzocht. Dat is dan de vierde klacht.

Van Gansen kwam vorig jaar in opspraak nadat meerdere rensters van wielerploeg Health Mate Ladies Team hem beschuldigden van grensoverschrijdend seksueel gedrag. De Israëlische Esther Meisels, de Zweedse Sara Mustonen en de Franse Chloë Turblin dienden elk apart een klacht in bij de Ethische Commissie, die daarop een onderzoek startte tegen de Belgische ploegmanager. Inmiddels is die procedure afgerond, zo bevestigde een woordvoerder aan Cyclingnews.

"De Ethische commissie heeft de conclusies van de onderzoekers ontvangen en heeft een beslissing genomen. Er wordt evenwel gewacht met het doorsturen van het rapport naar de Disciplinaire Commissie omdat er een nieuwe klacht is ingediend door een atlete en dit moet worden onderzocht."

Volgens Cyclingnews had de vierde renster die een klacht wegens seksueel overschrijdend en gewelddadig gedrag indiende enkele jaren een relatie met Van Gansen. Ze maakte ook deel uit van zijn wielerploeg en werkte daarnaast deeltijds voor zijn bedrijf. Naar eigen zeggen legde ze niet eerder klacht neer uit vrees haar job te verliezen. "Deze man moet gestopt worden", zegt de (anonieme) renster aan Cyclingnews. "Dat is de reden waarom mijn gewezen teamgenoten klacht hebben ingediend en dit openbaar hebben gemaakt. Om andere en jongere rensters te waarschuwen. Vandaag zijn er nog altijd meisjes die zijn team willen vervoegen. Ik heb er spijt van dat ik dit niet eerder heb gedaan."

Van Gansen heeft de aantijgingen altijd ontkend en liet eerder op zijn beurt weten een klacht wegens laster en eerroof te zullen indienen.

Health Mate Ladies Team werd eind 2019 vanwege de affaire opgedoekt nadat de hoofdsponsor zich terugtrok. Van Gansen zei te willen verder doen in een andere structuur maar in 2020 staat zijn naam, zo achterhaalde Cyclingnews, bij de UCI nergens geregistreerd als teammanager.