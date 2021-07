Deze sporters en sportclubs krijgen financiële steun van de stad

In 2021 ondersteunt Sporting A 17 topsportclubs en 14 individuele topsporters, goed voor een totaal van 1.250.000 euro aan subsidies.

“Het sportlandschap is voortdurend in verandering. Ook dit jaar zien we weer nieuwe namen en opkomende sporten opduiken. Met Sporting A willen we de grote diversiteit aan Antwerps topsporttalent koesteren en versterken”, zegt schepen voor sport Peter Wouters (N-VA). “Daarnaast blijven we onze G-sporters extra ondersteunen. We zijn ervan overtuigd dat die investeringen hun vruchten zullen afwerpen op de nakende Paralympische Spelen.”



Voor de beoordeling van de dossiers ging de topsportjury aan de slag met het nieuwe ondersteuningsreglement Topsport. Voorheen woog de topsportprestatie op zich zwaarder door. Op sporttechnisch vlak en qua topsportomkadering blijft de lat hoog liggen, maar om topsportclubs en individuele topsporters duurzaam te ondersteunen in hun ontwikkeling dienen ze zowel sportief, organisatorisch als financieel stappen te blijven zetten. Met het nieuwe reglement stimuleert de stad hen bovendien om nog meer in te zetten op fanbeleving, communitywerking en return voor de stad.

Deze clubs en sporters krijgen steun: (Foto Belga)

Antwerp Giants vzw Basketbal 240.000 euro KFCO Beerschot nv Voetbal 160.000 euro Royal Antwerp FC nv Voetbal 160.000 euro Antwerp United Swimming Brabo vzw Zwemmen 140.000 euro Antwerp Volleys vzw Volleybal 120.000 euro

Topsportvereniging met 1-jarige ondersteuning Sporttak Bedrag Futsal Topsport Antwerpen cvba Zaalvoetbal 100.000 euro Antwerpse Triatlon en Duatlon Club vzw Triathlon 40.000 euro Olse HC vzw Handbal 40.000 euro Sasja HC vzw Handbal 40.000 euro Uilenspiegel HC vzw Handbal 40.000 euro TT Antwerpen TT vzw Tafeltennis 40.000 euro Silok vzw Gymnastiek 20.000 euro Antwerp Scaldis Waterpolo vzw Waterpolo 10.000 euro Fighting Lions vzw Jiujitsu 10.000 euro Ikiji Ryu vzw Jiujitsu 10.000 euro Klimop RT vzw Gymnastiek 10.000 euro Team Antwerp 3X3 vzw Basketbal 10.000 euro