Antwerps burgemeester en N-VA-voorzitter Bart De Wever zegt dat het (tijdelijk) stilleggen van de Oosterweelwerken een dramatische beslissing zou zijn. Hij reageert daarmee op uitspraken van CD&V-voorzitter Joachim Coens in De Ochtend op Radio 1. Coens pleit voor het stilleggen van de Oosterweelwerken zolang er geen duidelijkheid is over de PFOS-vervuiling.