Deze versoepelingen worden vanaf morgen ingevoerd

De coronacijfers dan. Er liggen opnieuw minder dan 3.000 patiënten met covid-19 in de ziekenhuizen. Dagelijks worden gemiddeld 233 mensen opgenomen. Da’s een lichte daling. En voor de tweede dag op rij daalt ook het aantal overlijdens. Gemiddeld sterven 39 mensen per dag ten gevolge van het coronavirus. Tussen 8 en 14 april werden er dagelijks wel ruim 3.600 nieuwe besmettingen vastgesteld, een heel lichte stijging is dat, in vergelijking met de week voordien. In onze regio zien we voornamelijk dalingen in het aantal besmettingen. In Brecht en Mortsel is die daling het grootst, met respectievelijk 15 en 13 vastgestelde besmettingen minder dan de week voordien. In 10 gemeenten stijgen de besmettingscijfers. Maar de verschillen zijn wel klein. In Wommelgem, Edegem, Aartselaar en Zoersel blijven de cijfers gelijk. Zoals u weet, zijn die cijfers al wel enkele dagen oud.