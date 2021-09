Huis Coveliers in Kontich is al meer dan een eeuw een begrip in de Antwerpse zuidrand. In 1911 startte de familie Coveliers een ijzerwarenzaak op de Mechelsesteenweg en vandaag runt kleindochter Mia de winkel nog steeds. Al is die vandaag wel meer gespecialiseerd in keukengerei. Opvolging voor Mia is er niet en net zoals bij haar broer Theo begint de leeftijd te wegen. Of hoe er een einde komt aan een stukje Kontichse geschiedenis.