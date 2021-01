Deze week dertien dossiers over lockdownfeestjes voor rechtbank

De politierechtbank van Antwerpen organiseert deze week een tweede reeks themazittingen over lockdownfeestjes. Er komen dertien dossiers aan bod met in totaal 134 beklaagden. Zij riskeren celstraffen van acht dagen tot drie maanden en boetes van 208 tot 4.000 euro.

Bij de start van de tweede lockdown heeft het parket Antwerpen de aanpak rond mensen die aanwezig zijn op lockdownfeestjes verstrengd. Meerderjarigen worden nu meteen gedagvaard voor de politierechtbank.

Op de zittingen van maandag, dinsdag en woensdag worden dertien dossiers behandeld over lockdownfeestjes die tussen 11 november 2020 en 1 januari 2021 georganiseerd werden in Antwerpen (8), Essen (1), Brasschaat (3) en Kalmthout (1). Ook volgende maand staan er al drie themazittingen gepland. Op 22, 23 en 24 februari komen achttien dossiers aan bod met in totaal 133 beklaagden.