Deze week opnieuw kortingen in supermarkten "pak chips werd ineens 29% duurder"

Er komen opnieuw promoties en kortingen in supermarkten. Minister van Consumenten Nathalie Muylle (CD&V) legt de laatste hand aan een regeling om het verbod op te heffen.

'Het hamsteren is gestopt, dus kunnen we dat herbekijken', aldus de minister. Op sociale media circuleert een vergelijking van kassatickets van Colruyt, waarop te zien is dat bijvoorbeeld een grote zak chips 29 procent duurder geworden is. Colruyt reageert dat het de voorbije dagen 'veel reacties' over de prijzen kreeg. 'Hiervoor hadden we gewaarschuwd toen acties en promoties plots verboden waren om het hamstergedrag te ontmoedigen', zegt woordvoerster Hanne Poppe.

Colruyt vraagt de minister zo snel mogelijk weer kortingen en promoties te mogen voeren 'in het belang van de consument'. Een vraag die ook gesteld wordt door de Kortrijkse burgemeester Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die zaterdag op Twitter schreef dat 'de consument nu veel te veel betaalt'. Minister van Economie Nathalie Muylle (CD&V) laat weten dat ze eerstdaags een beslissing neemt of er opnieuw acties en promoties mogen worden gevoerd in de supermarkt.

(archieffoto Pixabay)