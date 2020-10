DEZE ZAKEN MOETEN SLUITEN:

De Koninklijke Unie van de Floristen van België (KUFB) is misnoegd over de nieuwe coronamaatregelen die vrijdag bekendgemaakt zijn. "We zijn getroffen in het hart van onze sector door de gemaakte keuzes", klinkt het zaterdag in een mededeling. "De beloftes van de regering om de oneerlijke concurrentie, zoals tijdens de eerste lockdown, te vermijden, zijn weer in de zak van Sinterklaas gestoken. Het is enorm bedroevend om te merken dat bloemen en planten aan de ene kant van de straat worden aanzien als essentieel, maar aan de andere kant niet. Dit geeft frustratie", aldus de KUFB. Tuincentra mogen namelijk wel open blijven, in tegenstelling tot bloemenwinkels. "Onze leden zijn begaan met de gezondheid van de bevolking, maar strijden tegen oneerlijkheid. We kunnen onze maatschappij een 'essentiële' meerwaarde geven in deze moeilijke tijden", besluit de organisatie.Foto Belga