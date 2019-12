DHL Express opent distributiecentrum op bedrijventerrein Blue Gate

DHL Express gaat een nieuw distributiecentrum openen op het bedrijventerrein van Blue Gate, achter de D'Herbouvillekaai. Dat schrijft Gazet van Antwerpen. Het zou de grootste vestiging van het koerierbedrijf worden in ons land.

Blue Gate is nog in volle ontwikkeling en wordt een circulair bedrijventerrein. Alleen bedrijven die duurzaam omgaan met materialen en grondstoffen kunnen er zich vestigen. DHL Express heeft de ambitie om tegen 2050 CO2-neutraal te werken. Het koerierbedrijf wil in de nieuwe vestiging ook regenwater opvangen, om te hergebruiken in de sanitaire voorzieningen en in de carwash voor de bestelwagens op het terrein.