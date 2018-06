Diablo Blvd stopt ermee

Diablo Blvd, de heavy metalband rond frontman Alex Agnew houdt ermee op. Op 10 december spelen ze hun allerlaatste concert.



De Antwerpse band beseft dat het nieuws een verrassing is voor veel fans en zegt dat het ook voor hen zelf nog wat onwerkelijk voelt om dit hoofdstuk van 13 jaar in hun leven af te sluiten. Dat gebeurt dus op 10 december met een optreden in de Ancienne Belgique in Brussel. De ticketverkoop daarvoor start morgen. Enkele weken geleden raakte al bekend dat Alex Agnew volgend jaar met een nieuwe comedyshow optreedt in het Sportpaleis.