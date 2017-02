Diamantprocureur Van Calster ontslagen

De Antwerpse magistraat Peter Van Calster is ontslagen. Dat heeft de tuchtrechtbank van Gent beslist. Van Calster gaat tegen de beslissing in beroep.

Peter Van Calster moest voor de tuchtrechtbank komen omdat hij eigenhandig een privé-onderzoek was gestart. Omdat hij ervan overtuigd was dat zijn telefoon werd afgeluisterd, had hij opzoekingen gedaan bij de telecomoperatoren Proximus en Telenet. Peter Van Calster ligt al langer overhoop met een deel van de Antwerpse magistratuur. Hij maakte furore als fraudejager, met name in grote dossiers van diamantfraude, maar kwam herhaaldelijk in aanvaring met collega’s en oversten. In oktober werd hij drie maanden geschorst en nu is hij ontslagen.