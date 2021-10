Nieuws Diamantsector voelt zich ten onrechte geviseerd

De Antwerpse diamantsector is - op z’n zachtst gezegd - gefrustreerd over de berichtgeving omtrent de Pandora Papers. De sector zou onterecht geviseerd worden in het nieuwste schandaal over belastingparadijzen, dat meldt Gazet van Antwerpen.