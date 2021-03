Economie Diamantslijpen: een beroep met toekomst

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De diamantsector is op zoek naar diamantslijpers en organiseert daarom een nieuwe basiscursus. Dankzij de opkomst van innovatieve slijptechnologie moeten er steeds meer diamanten in Antwerpen geslepen worden. En dus groeit ook de vraag naar diamantslijpers. De basiscursus is er voor geïnteresseerden van alle leeftijden en richt zich voornamelijk op mensen die momenteel op zoek zijn naar een nieuwe job.