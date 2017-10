Diamantstad heeft te weinig diamantslijpers

Antwerpen propageert zichzelf als diamantstad, maar bijna niemand wil hier nog diamantslijper worden.

De voorbij tien jaar is het aantal diamantslijpers in ons land gehalveerd tot 650. En dat aantal lijkt nog te zullen dalen, want de opleiding 'diamantslijper' heeft jaarlijks maar een 10-tal inschrijvingen. Jongeren hebben blijkbaar weinig zin in het arbeidsintensieve en technische vak. Er wordt nu vooral in India geslepen. Antwerpen wil die negatieve trend ombuigen. Daarom komt er een nieuwe opleiding en die wil werkzoekenden omscholen tot diamantslijper.

