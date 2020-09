Dichte buren van fabriek kunnen huizen verkopen aan Umicore

De Hobokenaars die vlak naast de fabriek van Umicore wonen, kunnen allemaal hun huis verkopen aan Umicore. Ze hebben daarover een brief in de bus gekregen. Dat is het gevolg van de verhoogde loodwaarden in het bloed van kinderen uit de buurt.

In de andere straten van de wijk Moretusburg kunnen enkel gezinnen met kinderen ingaan op een bod. Er komen geen onteigeningen staat er in de brief te lezen. Een schatter zal de waarde van het huis bepalen en de verkopers hebben dan drie maanden de tijd om te beslissen.

Maar er wonen ook veel mensen die huren bij Woonhaven. De sociale huisvestingsmaatschappij gaat met de huurders in gesprek over een verkoop. Het is dus nog niet duidelijk hoeveel mensen willen verhuizen. Al hebben een dertigtal gezinnen eerder al aangegeven dat ze hun huis zouden willen verkopen.