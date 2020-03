Dichters gebruiken Corona als inspiratie

Als Corona de kroon spant…



virologen

brengen de nieuwe vijand

wat dichter bij ons

een flinke niesbui

omstaanders duiken weg

in de kraag van hun jas

gewikt en gewogen

elk velletje toiletpapier –

hoeveel dagen nog?

verlaten straten –

een straat lijkt me nu gewoon

een straat

onder escorte

het warenhuis binnengaan

we lijken wel VIPS

vanaf het beeldscherm

vliegen kushandjes hopelijk

naar oma toe

parkieten, wat nu?

ook ik heb huisarrest

in een luxekooi

Chris Van de Rijck

met een lege maag

wc-rollen hamsteren

en waarvoor dan wel?

Freddy Vandekerckhove

Gekroond virus.

Het zoekt tevergeefs een weg

in verlaten straten.



In een lange rij,

wachten bij de coffeeshop.

Een laatste rantsoen.

Een warme groet

van de overkant van de straat.

We houden afstand.

Gido Van Imschoot

in de supermarkt

overvolle karretjes

en lege rekken



in de supermarkt

geen tijd voor een babbeltje

hamsteren gaat voor



in de supermarkt

doorstreep ik in mijn lijstje

bijna niets meer





Ferre Denis

Coronacrisis -

en toch...en toch...kerselaars

in de lentezon!



Coronavirus -

jonge vlinders dartelen

in de lentezon !



Coronavirus -

de sneeuwmagnolia bloeit

in de lentezon !

Tony Sebrechts

met haar elleboog

tikt ze de jarige aan

coronaknuffels

heen en weer bellen

om plannen te wijzigen -

de eerste vlinder

tijdens het mailen

van de reisannulatie

de eerste vlinder

Riet De Bakker

trompetnarcissen

midden in de pandemie

Pasen komt er aan



Tini Haartsen-Slappendel

corona lockdown

een oude man op de dool

zijn hond loopt vrij rond

Lieve Mignon

mijn zoon en zijn gezin

-het virus ineens dichtbij-

in quarantaine



Frieda Gheysens