Dief bedreigt personeel supermarkt en politie met mes

Politieagenten hebben een man kunnen overmeesteren die hen en winkelpersoneel bedreigde met een mes.

Een supermarkt in de Offerandestraat kreeg gistervoormiddag een ongewenste klant over de vloer. De man vroeg om verschillende flessen sterke drank en rookwaren, waarna hij zonder betalen de winkel verliet. Toen het personeel hem hierop wilde aanspreken haalde hij een mes boven, waarop de winkelbedienden de politie verwittigden.

De man werd door een ploeg van de mobiele eenheid aangetroffen in de Bisschopstraat, met het mes en een fles drank in de hand. Omdat hij niet luisterde toen de inspecteurs hem vroegen zijn wapen neer te leggen, werd er gebruik gemaakt van pepperspray om de man te overmeesteren. De inspecteurs konden hem het mes afhandig maken en de man arresteren. Hij werd overgebracht naar het cellencomplex aan de Noorderlaan. De verdachte wordt voorgeleid en bleek bovendien nog geseind voor verhoor door Politiezone Noorderkempen. In de supermarkt werd de opengemaakte verpakking van het mes dat de man had gebruikt gevonden.

(foto : Googles Street View)