Dief betrapt in sportwinkel Noorderlaan

In een sportwinkel op de Noorderlaan werd gisterennamiddag een dief betrapt op winkeldiefstal. Een man van 29 probeerde er een paar voetbalschoenen te stelen. De winkeldetective had al opgemerkt dat de man zich vreemd gedroeg, maar hij kon nog geen misdrijf vaststellen. Niet veel later zag de detective de man aan een nooduitgang staan. De verdachte keek rond, opende de deur en probeerde weg te lopen. Bij het openen van een nooddeur trad er een alarm in werking, waardoor de man op zijn stappen terugkeerde. Op dat moment kon de winkeldetective de man tegenhouden en betrapte hem met de voetbalschoenen in zijn rugzak. De verdachte werd geboeid en overgebracht naar de cel.