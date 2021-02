Dief breekt met gestolen loper in negentien studentenkoten in

Het openbaar ministerie heeft 45 maanden cel gevorderd voor Boubkr B. (42) uit Antwerpen. Hij had tijdens de eerste lockdown een rugzak gestolen met daarin de lopers van ruim driehonderd Antwerpse studentenkoten. De beklaagde kon acht dagen na die diefstal gevat worden, maar hij had intussen al wel in negentien koten ingebroken.

Een poetsvrouw van de firma Room to Bloom, die studentenkamers verhuurt, was op 20 april aan het werk in een van de koten op de Paardenmarkt toen haar rugzak werd gestolen. Vier dagen later deden twee slachtoffers aangifte van diefstallen uit hun kot in de Blindestraat. De link met de gestolen lopers werd snel gelegd. Op basis van camerabeelden kon de politie intern een signalement van de dader verspreiden. Een politiepatrouille spotte op 28 april een mogelijke verdachte, die een studio huurde aan de Venusstraat. Bij een huiszoeking werd inbrekersmateriaal gevonden en nog een deel van de buit, zoals juwelen, drie spelconsoles, twee spiegelreflexcamera's, rugzakken met inhoud (kledij, zonnebril, portefeuilles), tablets, laptops en twee skateboards. De politie trof ook vier autobanden aan die afkomstig bleken van een diefstal uit een garage in de Prinsesstraat.

Negentien inbraken in studentenkoten

Boubkr B. kon aan negentien inbraken in studentenkoten gelinkt worden. 'De beklaagde maakte daarbij handig gebruik van de lockdown, een periode waarin veel koten leeg stonden', stelde de procureur. Bij een inbraak was de nog aanwezige student wakker geworden en had Boubkr B. zich met een 'Oeps, verkeerd' snel uit de voeten gemaakt. De beklaagde bekende alle feiten, behalve de diefstal van een fiets aan de Falconrui. Hij had de buit verkocht om zijn drank- en drugsverslaving te bekostigen. Zijn advocaat pleitte voor een straf met probatie-uitstel, zodat hij aan zijn problematiek kan werken. Het openbaar ministerie vond dat de Boubkr B. al kansen genoeg had gekregen. De veertiger was al zeven keer veroordeeld voor diefstal en liep ook al vier veroordelingen door de politierechtbank op. Vonnis op 1 maart.

