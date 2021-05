Nieuws Dief gaat aan de haal met houten koppen van Sylvia: "Ik ben heel pissig"

Elke Hobokenaar kent ongetwijfeld bewust of onbewust de gevel van Sylvia in de Oostendestraat. Doorheen de jaren hing Sylvia haar huis in Hoboken voller en voller met uit hout gesneden koppen. Een echt herkenningspunt in de Oostendestraat. Maar een dief is aan de haal gegaan met bijna alle exemplaren. Sylvia is gehecht aan haar houten koppen, en hoopt dan ook vurig dat ze nog opduiken.