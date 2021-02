Dief gooit gestolen geld weg

Een patrouille van het wijkteam stond tijdens een pauze aan te schuiven aan de kassa van een supermarkt op de Groenplaats toen ze geroep hoorden vooraan in de rij.

Een man had tijdens het afrekenen geld uit de kassa gestolen en zette het op een lopen. De patrouille ging meteen in de achtervolging. Net voor de politie de man kon vatten gooide hij de buitgemaakte geldbriefjes de lucht in. De politie kon de man handboeien en het gestolen geld, zo'n 600 euro, recupereren.

(archieffoto Pixabay)