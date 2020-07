Dief met plaaster om het been zet het op een lopen

Een 95-jarige automobilist heeft vanmiddag heel wat schade veroorzaakt aan een woonzorgcentrum en dienstencentrum in Hove. De man wou iets gaat eten in het dienstencentrum. Hij probeerde er zijn wagen te parkeren, maar dat liep faliekant mis. Zo ramde hij bij het achteruitrijden de steunbalk van een luifel en de toegansdeur van het woonzorgcentrum. Dat was nog niet alles, daarna reed hij over het gras en ramde ook de muur van het dienstencentrum. Aan de andere kant daarvan zaten mensen te eten, maar als bij wonder vielen daar geen gewonden. De chauffeur is wel voor verzorging naar het ziekenhuis gebracht.