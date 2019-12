Dief met voorliefde voor dure jassen gevat

De Politie heeft vandaag een verdachte van diefstallen gearresteerd. Hij wordt in verband gebracht met meerdere diefstallen, vooral van dure kleren.

Een winkelbediende in de Schuttershofstraat verwittigde maandagnamiddag de politie omdat ze een man had betrapt die ze herkende van een eerdere diefstal in haar winkel. Toen de man merkte dat hij in het oog werd gehouden, verliet hij meteen de winkel. Een anonieme patrouille van het Orida-fietsteam merkte de auto van de man op ter hoogte van Hopland en besloot de bestuurder te onderscheppen. De man (33) bleek gekend voor meerdere diefstallen. Hij komt in aanmerking voor het stelen van dure jassen (ter waarde van 8 000 euro!) uit de winkel. Hij werd gearresteerd en er wordt onderzocht voor welke feiten de man in aanmerking komt.