Dief op heterdaad betrapt in Schilde

Lokale Politie Voorkempen kon woensdag een man in de Lindenstraat in Schilde vatten. De

man, een 64-jarige Chileen, wordt verdacht van een inbraak in een woning in de Vennebosstraat.

De verdachte werd op heterdaad betrapt door de bewoonster en bedreigde haar met een schroevendraaier. Hij verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter. Zijn aanhouding werd bevestigd.

Woensdag drong een man een woning binnen in de Vennebosstraat in Schilde. Toen de bewoonster haar auto parkeerde op de oprit, zag ze door het raam een man in haar woning. Ze ging naar binnen en

betrapte de man op heterdaad. De verdachte vluchtte onmiddellijk weg. In de tuin kwam het tot een

confrontatie tussen de bewoonster en de man, die haar vervolgens bedreigde met een schroevendraaier en

wegvluchtte. De bewoonster belde meteen de hulpdiensten en gaf een goede beschrijving door.

Zoektocht

De interventieploegen van de politiezone Voorkempen en Schoten kwamen onmiddellijk met meerdere

patrouilles ter plaatsen en kamden de omgeving uit. Ook een speurhond werd ingezet en het

buurtinformatienetwerk werd opgestart. Enkele minuten later zag een interventieploeg van de politiezone Voorkempen ter hoogte van het kruispunt met de Turnhoutsebaan en de Kerkelei een man lopen die aan de beschrijving voldeed. Wanneer de inspecteurs de man aanspraken, ging hij er vandoor. Al snel kon hij gevat worden in de Lindenstraat.

De verdachte, geen onbekende voor de politie, had de ganse woning doorzocht. De ontvreemde juwelen

werden teruggevonden, alsook de schroevendraaier waarmee de man het slachtoffer bedreigd had. De

bewoonster was niet gewond was, maar was erg onder de indruk.