Diefstal in café

Uit een café in de Pijlstraat is gisteren een man met de inhoud van de kassa gaan lopen. Dit merkte de medewerkster van de horecazaak op toen ze niet veel later in de kassa keek. Op camerabeelden is te zien hoe de verdachte zich richting de toiletten begeeft, halt houdt aan de toog en in de kassa zoekt naar buit. Die vindt hij in een portefeuille die in de kassa ligt. Daarna wandelt de man de zaak weer buiten. Hij kon vertrekken met een grote som geld. De man wordt opgespoord.