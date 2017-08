Diefstal nummerplaten verijdeld

De klanten van Klasseslager Jean in Kontich moeten op zoek naar een nieuwe slager. De dorspslager op de Mechelsesteenweg sluit voorlopig zijn deuren.Eigenaar Jean Verhoye maakt het nieuws bekend via een brief aan de voorgevel. De reden waarom de beenhouwer sluit is niet duidelijk. Vermoedelijk is de concurrentie met de supermarkten te groot. Inwoners zeggen meerdere kleine winkels in het dorp er daarom definitief mee ophouden.