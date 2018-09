Meer dan 900 senioren verwacht voor dansnamiddagen

In oktober, november en december staan er weer dansnamiddagen met bekende artiesten op het programma in de dienstencentra. In totaal worden 900 senioren verwacht op de Radio Minerva dansnamiddagen van Zorgbedrijf Antwerpen.

Er zijn 9 dansnamiddagen op verschillende locaties, met telkens lekker eten, een live optreden en veel dansmuziek. Dienstencentrum Den Bleek in Borgerhout mag op woensdag 3 oktober de aftrap geven voor de nieuwe reeks dansnamiddagen van Zorgbedrijf Antwerpen in samenwerking met Radio Minerva. Senioren kunnen er genieten van een driegangenmenu, gevolgd door een live optreden van Michael Lanzo. Voor en na het optreden van de artiest zorgt dj Danny Van Tichelen voor sfeer en muziek.

Ook Guy Neve, Doran, Lia Linda, Luc Caals en andere bekende artiesten komen optreden op een van de Radio Minerva dansnamiddagen in de dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen. ’s Middags staat telkens een andere driegangenlunch op het menu.

Tickets zijn te koop in alle dienstencentra en kosten 14 euro voor de maaltijd, het liveoptreden en de dansnamiddag. De tickets zijn te koop in alle dienstencentra van Zorgbedrijf Antwerpen.

(Bericht : Stad Antwerpen)

(Foto : Zorgbedrijf Antwerpen)