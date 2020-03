Dienstenchequebedrijf Partena Hulp in huis legt activiteiten stil

Het dienstenchequebedrijf Partena Hulp in huis zet zijn dienstverlening wegens het coronavirus stop tot en met vrijdag 3 april. Het vraagt economische werkloosheid aan voor al zijn werknemers, zo meldt het dinsdagavond.

De 2.300 huishoudhulpen van Partena Hulp in huis gaan poetsen bij meer dan 15.000 gezinnen. 'Op die manier kunnen wij ongewild bijdragen aan een verspreiding van het coronavirus', zegt directeur Kristel Bracke. 'Uiteraard namen wij al de nodige voorzorgen om de verspreiding tegen te gaan', benadrukt ze wel. Maar volgens Bracke is het niet meer te verantwoorden om de activiteiten voort te zetten tijdens de coronacrisis. 'Dit zijn heel uitzonderlijke tijden, waarin wij zorg willen en moeten dragen voor elkaar. En - hoe tegenstrijdig dit ook klinkt - doen we dit best door op afstand te blijven.' Bovendien werd het almaar moeilijker om de dienstverlening te garanderen. 'Doordat er zowel veel klanten als medewerkers ziek uitvallen, krijgen we het werk niet meer kwalitatief georganiseerd', aldus Bracke. De directeur van Partena Hulp in huis benadrukt dat het bedrijf zijn verantwoordelijkheid neemt 'in afwachting van duidelijkere richtlijnen' van de overheid.

(archieffoto Pixabay)