Dienstregeling De Lijn zwaar verstoord door staking

In de hele provincie Antwerpen is de dienstverlening zwaar verstoord. In de stad rijdt zo goed als geen enkele bus of tram (15 % uitgereden).

In de regio ten Noorden van Antwerpen (Ekeren, Kapellen, Kalmthout) is ongeveer 1 op de 3 chauffeurs uitgereden. In de rest van de provincie ongeveer minder dan de helft.

Dit is een overzicht van de trams en bussen die wél zouden rijden volgens De Lijn.

Deze lijst wordt regelmatig aangepast en zou redelijk betrouwbaar zijn.