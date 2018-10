Dienstverlening De Lijn rest van de dag verstoord

De hinder op het net van De Lijn door de betoging van de vakbonden zal de rest van de dag duren. De impact is het grootst op de stadsnetten van Antwerpen en Gent en in de provincie Vlaams-Brabant. Ook daarbuiten vallen ritten weg. Reizigers vinden meer informatie op www.delijn.be. Volgens De Lijn rijden bus en tram morgen opnieuw normaal.

De dienstverlening is zwaar verstoord in de hele provincie Antwerpen. De hinder is het grootst op het stadsnet van Antwerpen. Na de aflossing van de ochtendploeg was iets meer dan een kwart van de trambestuurders aan de slag. Op de stadsbuslijnen reed een op de vijf. Op tramlijn 15 rijdt de helft van de trams, op de lijnen 3, 5, 6 en 10 is dat tussen een derde en 40 procent.

Op de lijnen van Antwerpen naar het noorden van de provincie en in de regio Mechelen is driekwart van de chauffeurs aan de slag. In regio Turnhout is dat twee derde.

De Lijnwinkels in het Centraal Station en Turnhout zijn open. Die aan de Groenplaats, in Mechelen en Turnhout zijn gesloten.

