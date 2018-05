Dienstverlening De Lijn verstoord over hele net

De vakbondsactie tegen de pensioenplannen van de regering verstoort de dienstverlening van De Lijn in heel Vlaanderen. Er is hinder op zowel stadsnetten als streeklijnen. Globaal genomen is twee derde van de chauffeurs aan de slag. Om belangrijke lijnen zo goed mogelijk te bedienen, test De Lijn vandaag het systeem waarbij werkwillige chauffeurs wordt gevraagd om prioritaire ritten voor hun rekening te nemen.

Reizigers vinden zo snel mogelijk meer informatie op https://verstoring.delijn.be/. Doordat ook een aantal bedienden staken, zijn de aangeleverde overzichten vanuit de stelplaatsen minder snel beschikbaar dan gewoonlijk.

Antwerpen

Op het Antwerpse tramnet rijdt ongeveer de helft. Er rijden telkens 5 trams op lijnen 3, 9 en 15, dat is bijna de helft van het normale aanbod op die lijnen. Op lijn 10 rijden 4 trams, op lijn 2/6 zijn dat er 6.

Bij de stadsbussen is het beter, daar is driekwart van de chauffeurs aan de slag. Pioritaire ritten zijn er op de buslijnen 17 en 21 en 22.

In regio Turnhout is bijna de helft van de eigen chauffeurs aan het werk. Hierbij komen nog de chauffeurs van de onderaannemers. Op lijn 410 (Antwerpen - Turnhout) rijden momenteel nauwelijks bussen.

De ritten van de lijnenbundel 600 (Antwerpen - noorden van de provincie) worden voor bijna driekwart uitgevoerd. Bij lijnenbundel 700 is dat de helft. De schoolritten op lijnen 649, 679 en 629 rijden wel.

In de stad Mechelen rijdt 90 procent van de stadsbussen. Lijnenbundel 500 (Mechelen - Antwerpen) is zwaar verstoord