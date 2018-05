Dienstverlening De Lijn verstoord van woensdag tot en met zondag

Van woensdag tot en met zondag wordt de dienstverlening bij De Lijn verstoort door vakbondsacties. De vervoersmaatschappij zal die dagen een test uitvoeren met het bedienen van de prioritaire lijnen tijdens de staking.

Vanaf woensdag test De Lijn over heel Vlaanderen het systeem met de bediening van prioritaire lijnen bij een staking. Van woensdag 16 mei tot en met zondag 20 mei zal de dienstverlening van De Lijn verstoord zijn. De oorzaak is de opeenvolging van twee vakbondsacties: woensdag betogen de vakbonden tegen de pensioenplannen van de regering Michel, van donderdag tot en met zondag staken de socialistische en liberale vakbond tegen de plannen van De Lijn voor een slagkrachtiger bedrijf. De directie betreurt deze laatste actie. Om de medewerkers zo snel mogelijk duidelijkheid te geven, onderhandelt ze met de christelijke vakbond ACV-OD over een akkoord.

Woensdag 16 mei

Woensdag voeren alle vakbonden actie tegen de pensioenhervorming van de regering. De vakbonden hebben niet opgeroepen tot staken, maar betalen wel een vergoeding uit. De Lijn verwacht hinder voor haar dienstverlening over het hele net. Hoewel een overzicht van de impact pas de dag zelf kan worden gemaakt, verwacht De Lijn de grootste hinder in de steden.

Op www.delijn.be vinden de reizigers de dag zelf zo snel mogelijk overzichten. Doordat een aantal bedienden niet aan de slag zullen gaan, zal de informatie vanuit de stelplaatsen minder gedetailleerd en volledig zijn dan gewoonlijk.

Donderdag 17 mei – zondag 20 mei

Van donderdag 17 tot en met zondag 20 mei leggen de socialistische (ACOD) en liberale vakbond (ACLVB) het werk neer tegen de nieuwe structuur van De Lijn. Doordat ze hun leden laten kiezen wanneer ze staken, is het onmogelijk te voorspellen hoe groot de gevolgen zullen zijn. Omdat de leden van ACV-OD en de onderaannemers op de verpachte lijnen niet deelnemen aan de actie, zullen er wel bussen en trams rijden. De Lijn verwacht de grootste hinder op de stadsnetten en raadt haar reizigers aan om daar een alternatief te zoeken.

Op www.delijn.be vinden de reizigers de dag zelf zo snel mogelijk overzichten over de gevolgen van de acties. Doordat een aantal bedienden niet aan de slag zullen gaan, zal de informatie vanuit de stelplaatsen over de impact op het terrein minder gedetailleerd en volledig zijn dan gewoonlijk.

Prioritaire assen

Woensdag is de eerste test van het systeem waarin werkwillige chauffeurs worden ingezet op vooraf bepaalde prioritaire lijnen. Hierdoor krijgen de reizigers een beter aanbod dan wanneer de werkwilligen in gespreide slagorde aan de slag gaan over het hele net.

Bij de verdeling van de werkwilligen over prioritaire lijnen kijkt De Lijn naar een aantal criteria. Zo moet er een goede spreiding zijn over assen in alle windrichtingen, bijvoorbeeld noord-zuid en oost-west. Daarnaast wordt ook gekeken naar het aantal reizigers in de spits en zogenaamde attractiepolen (bestemmingen waar veel mensen naartoe gaan).

Om dit te doen, zijn scenario’s uitgetekend volgens het aantal werkwilligen. Doordat de werkwillige chauffeurs bij deze test vrijwillig aan de slag gaan op bepaalde lijnen, zorgt dit daar voor een regelmatig aanbod. Chauffeurs rijden alleen op lijnen die ze kennen, ze worden niet ingezet op onbekend terrein. Hoeveel en welke prioritaire lijnen worden bediend, hangt af van het aantal chauffeurs dat ’s ochtends en ’s middags aan de slag gaat. De aanpak met de prioritaire lijnen geldt voor de eigen chauffeurs van De Lijn. De chauffeurs van de verpachte lijnen blijven hun vaste trajecten bedienen.