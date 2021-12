Diepe frustratie in vaccinatiecentra: "Als we sneller mogen prikken, zal ik hier staan... en ik niet alleen."

In Mortsel zijn 22 elektrische fietsen gestolen bij psychiatrisch ziekenhuis Multiversum. Dat is een groot probleem voor de zorggroep, want de medewerkers gebruikten de fietsen om patiënten uit de omgeving die in een psychologische crisissituatie zitten, bij te staan. Het is nu puzzelen om alle patiënten te kunnen bijstaan, de verslagenheid is groot bij het personeel.