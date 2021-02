Wie op Linkeroever of in de buurt van Zwijndrecht woont, houdt z’n kat maar best even binnen. Dat is de oproep van Pieter Clevers, dierenarts in Burcht.

Hij zag de afgelopen dagen enkele katten met met FCV, een gevaarlijk en besmettelijk kattenvirus. Een heuse pandemie binnen de kattenwereld komt er waarschijnlijk niet aan, maar oppassen doen kattenbaasjes dus wel best.

